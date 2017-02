UPDATE 3-Tennis-St. Petersburg Trophy women's singles round 2 results

Feb 2 (Gracenote) - Results from the St. Petersburg Trophy Women's Singles Round 2 matches on Thursday 2-Dominika Cibulkova (Slovakia) beat Donna Vekic (Croatia) 6-2 6-2 Kristina Mladenovic (France) beat 4-Venus Williams (U.S.) 6-3 6-1 5-Elena Vesnina (Russia) beat Alize Cornet (France) 2-6 6-3 6-3 6-Roberta Vinci (Italy) beat Andrea Petkovic (Germany) 6-4 6-4