June 29 (Infostrada Sports) - Results from the Wimbledon Women's Singles Round 1 matches on Monday Sloane Stephens (U.S.) beat 27-Barbora Strycova (Czech Republic) 6-4 6-2 6-Lucie Safarova (Czech Republic) beat Alison Riske (U.S.) 3-6 7-5 6-3 Yulia Putintseva (Kazakhstan) beat Marina Erakovic (New Zealand) 7-6(5) 7-5 Mariana Duque (Colombia) beat Naomi Broady (Britain) 7-6(5) 6-3 29-Irina Begu (Romania) beat Daria Gavrilova (Russia) 7-6(6) 6-1 Lesia Tsurenko (Ukraine) beat Nicole Gibbs (U.S.) 6-3 6-3 Lauren Davis (U.S.) beat Polona Hercog (Slovenia) 6-4 7-6(3) Daniela Hantuchova (Slovakia) beat Dominika Cibulkova (Slovakia) 7-5 6-0 14-Andrea Petkovic (Germany) beat Shelby Rogers (U.S.) 6-0 6-0 16-Venus Williams (U.S.) beat Madison Brengle (U.S.) 6-0 6-0 Hsieh Su-Wei (Taiwan) beat Kaia Kanepi (Estonia) 6-1 6-4 Richel Hogenkamp (Netherlands) beat Wang Qiang (China) 6-4 6-4 30-Belinda Bencic (Switzerland) beat Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 3-6 6-1 6-3 Aleksandra Krunic (Serbia) beat Roberta Vinci (Italy) 6-2 6-4 4-Maria Sharapova (Russia) beat Johanna Konta (Britain) 6-2 6-2 Urszula Radwanska (Poland) beat Edina Gallovits-Hall (U.S.) 6-2 6-1 22-Samantha Stosur (Australia) beat Danka Kovinic (Montenegro) 6-4 6-4 19-Sara Errani (Italy) beat Francesca Schiavone (Italy) 6-2 5-7 6-1 Anna-Lena Friedsam (Germany) beat Vitalia Diatchenko (Russia) 3-6 6-3 7-5 Aliaksandra Sasnovich (Belarus) beat Zhu Lin (China) 4-6 7-5 6-1 Jelena Ostapenko (Latvia) beat 9-Carla Suarez Navarro (Spain) 6-2 6-0 Bethanie Mattek-Sands (U.S.) beat Alison Van Uytvanck (Belgium) 6-3 6-2 7-Ana Ivanovic (Serbia) beat Xu Yifan (China) 6-1 6-1 1-Serena Williams (U.S.) beat Margarita Gasparyan (Russia) 6-4 6-1 Kristina Mladenovic (France) beat Alexandra Dulgheru (Romania) 6-2 6-1 Zarina Diyas (Kazakhstan) beat 24-Flavia Pennetta (Italy) 6-3 2-6 6-4 Kirsten Flipkens (Belgium) beat Annika Beck (Germany) 0-6 6-3 6-4 11-Karolina Pliskova (Czech Republic) beat Irina Falconi (U.S.) 6-4 4-6 6-1 CoCo Vandeweghe (U.S.) beat Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia) 6-4 6-2 Timea Babos (Hungary) beat Petra Cetkovska (Czech Republic) 7-6(4) 6-3 23-Victoria Azarenka (Belarus) beat Anett Kontaveit (Estonia) 6-2 6-1