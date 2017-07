July 4 (Gracenote) - Results from the Wimbledon Women's Singles Round 1 matches on Tuesday 7-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Ons Jabeur (Tunisia) 6-3 6-2 Kristina Kucova (Slovakia) beat Bianca Andreescu (Canada) 6-4 6-3 Ekaterina Makarova (Russia) beat Alison Van Uytvanck (Belgium) 6-3 6-1 32-Lucie Safarova (Czech Republic) beat Oceane Dodin (France) 6-2 6-2 Tsvetana Pironkova (Bulgaria) beat Sara Errani (Italy) 6-1 6-4 Lesia Tsurenko (Ukraine) beat Julia Goerges (Germany) 6-7(5) 7-6(8) 6-4 5-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Timea Babos (Hungary) 6-4 4-6 6-1 19-Timea Bacsinszky (Switzerland) beat Monica Puig (Puerto Rico) 6-1 3-6 6-0 12-Kristina Mladenovic (France) beat Pauline Parmentier (France) 6-1 6-3 Anett Kontaveit (Estonia) beat Lara Arruabarrena Vecino (Spain) 6-2 6-4 Shelby Rogers (U.S.) beat Julia Boserup (U.S.) 6-3 4-6 6-3 Alison Riske (U.S.) beat Sloane Stephens (U.S.) 6-2 7-5 29-Daria Kasatkina (Russia) beat Zheng Saisai (China) 6-2 6-4 Christina McHale (U.S.) beat Katie Boulter (Britain) 3-6 7-5 6-3 3-Karolina Pliskova (Czech Republic) beat Evgeniya Rodina (Russia) 6-1 6-4 Denisa Allertova (Czech Republic) beat Risa Ozaki (Japan) 7-6(5) 2-6 6-3 9-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Jelena Jankovic (Serbia) 7-6(3) 6-0 Yanina Wickmayer (Belgium) beat Kateryna Bondarenko (Ukraine) 6-2 7-5 Polona Hercog (Slovenia) beat Annika Beck (Germany) 6-2 6-1 Petra Martic (Croatia) beat 20-Daria Gavrilova (Australia) 6-4 2-6 10-8 Viktorija Golubic (Switzerland) beat 30-Zhang Shuai (China) 6-3 6-7(2) 6-1 Zarina Diyas (Kazakhstan) beat Han Xinyun (China) 6-3 6-4 Varvara Lepchenko (U.S.) beat 28-Lauren Davis (U.S.) 6-4 7-5 14-Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat Ekaterina Alexandrova (Russia) 6-2 6-4 Kirsten Flipkens (Belgium) beat Misaki Doi (Japan) 6-4 6-3 1-Angelique Kerber (Germany) beat Irina Falconi (U.S.) 6-4 6-4 Arina Rodionova (Australia) beat 16-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 3-6 7-6(6) 9-7 Sorana Cirstea (Romania) beat 23-Kiki Bertens (Netherlands) 7-6(4) 7-5 Bethanie Mattek-Sands (U.S.) beat Magda Linette (Poland) 1-6 6-2 6-3 24-CoCo Vandeweghe (U.S.) beat Mona Barthel (Germany) 7-5 6-2 Magdalena Rybarikova (Slovakia) beat Monica Niculescu (Romania) 6-4 6-1 Tatjana Maria (Germany) beat Anastasia Potapova (Russia) 6-3 2-2 (Potapova retired)