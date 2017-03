July 3 (Infostrada Sports) - Results from the Wimbledon Women's Singles Round 3 matches on Friday 1-Serena Williams (U.S.) beat Heather Watson (Britain) 6-2 4-6 7-5 16-Venus Williams (U.S.) beat Aleksandra Krunic (Serbia) 6-3 6-2 Zarina Diyas (Kazakhstan) beat 14-Andrea Petkovic (Germany) 7-5 6-4 23-Victoria Azarenka (Belarus) beat Kristina Mladenovic (France) 6-4 6-4 6-Lucie Safarova (Czech Republic) beat Sloane Stephens (U.S.) 3-6 6-3 6-1 4-Maria Sharapova (Russia) beat 29-Irina Begu (Romania) 6-4 6-3 30-Belinda Bencic (Switzerland) beat Bethanie Mattek-Sands (U.S.) 7-5 7-5 CoCo Vandeweghe (U.S.) beat 22-Samantha Stosur (Australia) 6-2 6-0