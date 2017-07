UPDATE 7-Tennis-Wimbledon women's singles round 4 results

July 10 (Gracenote) - Results from the Wimbledon Women's Singles Round 4 matches on Monday 2-Simona Halep (Romania) beat Victoria Azarenka (Belarus) 7-6(3) 6-2 6-Johanna Konta (Britain) beat 21-Caroline Garcia (France) 7-6(3) 4-6 6-4 24-CoCo Vandeweghe (U.S.) beat 5-Caroline Wozniacki (Denmark) 7-6(4) 6-4 10-Venus Williams (U.S.) beat 27-Ana Konjuh (Croatia) 6-3 6-2 14-Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat 1-Angelique Kerber (Germany) 4-6 6-4 6-4 Magdalena Rybarikova (Slovakia) beat Petra Martic (Croatia) 6-4 2-6 6-3 13-Jelena Ostapenko (Latvia) beat 4-Elina Svitolina (Ukraine) 6-3 7-6(6) 7-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat 9-Agnieszka Radwanska (Poland) 6-2 6-4