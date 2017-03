July 7 (Infostrada Sports) - Results from the Wimbledon Women's Singles Quarterfinal matches on Tuesday 1-Serena Williams (U.S.) beat 23-Victoria Azarenka (Belarus) 3-6 6-2 6-3 13-Agnieszka Radwanska (Poland) beat 21-Madison Keys (U.S.) 7-6(3) 3-6 6-3 4-Maria Sharapova (Russia) beat CoCo Vandeweghe (U.S.) 6-3 6-7(3) 6-2 20-Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat 15-Timea Bacsinszky (Switzerland) 7-5 6-3