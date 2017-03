June 24 (Infostrada Sports) - Results from the Wimbledon Women's Singles Round 1 matches on Monday 20-Kirsten Flipkens (Belgium) beat Yulia Putintseva (Kazakhstan) 7-5 6-4 15-Marion Bartoli (France) beat Elina Svitolina (Ukraine) 6-3 7-5 Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat Anne Keothavong (Britain) 6-4 6-0 Bojana Jovanovski (Serbia) beat Ajla Tomljanovic (Croatia) 3-6 6-1 9-7 8-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Coco Vandeweghe (U.S.) 6-1 5-7 6-4 Andrea Petkovic (Germany) beat Pauline Parmentier (France) 6-3 6-2 17-Sloane Stephens (U.S.) beat Jamie Hampton (U.S.) 6-3 6-3 25-Ekaterina Makarova (Russia) beat Johanna Larsson (Sweden) 6-3 6-3 Petra Cetkovska (Czech Republic) beat Donna Vekic (Croatia) 6-3 6-1 Christina Mchale (U.S.) beat Alexa Glatch (U.S.) 6-4 6-4 Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) beat Kiki Bertens (Netherlands) 6-4 6-3 9-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Estrella Cabeza Candela (Spain) 6-0 6-2 Michelle Larcher de Brito (Portugal) beat Melanie Oudin (U.S.) 7-6(7) 1-6 6-4 3-Maria Sharapova (Russia) beat Kristina Mladenovic (France) 7-6(5) 6-3 16-Jelena Jankovic (Serbia) beat Johanna Konta (Britain) 6-2 7-5 19-Carla Suarez Navarro (Spain) beat Lourdes Dominguez Lino (Spain) 6-2 6-2 22-Sorana Cirstea (Romania) beat Stefanie Voegele (Switzerland) 7-5 7-6(3) Vesna Dolonc (Serbia) beat Yanina Wickmayer (Belgium) 3-6 6-2 6-4 Camila Giorgi (Italy) beat Samantha Murray (Britain) 6-3 6-4 Hsieh Su-Wei (Taiwan) beat Tatjana Maria (Germany) 6-1 6-0 2-Victoria Azarenka (Belarus) beat Maria Joao Koehler (Portugal) 6-1 6-2 Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) beat Sofia Arvidsson (Sweden) 6-1 6-4 Eugenie Bouchard (Canada) beat Galina Voskoboeva (Kazakhstan) 5-7 7-6(5) 6-4 29-Alize Cornet (France) beat Vania King (U.S.) 4-6 6-3 6-1 Eva Birnerova (Czech Republic) beat 26-Varvara Lepchenko (U.S.) 6-2 4-6 6-4 Silvia Soler Espinosa (Spain) beat Misaki Doi (Japan) 1-6 6-4 6-1 Monica Puig (Puerto Rico) beat 5-Sara Errani (Italy) 6-3 6-2 Flavia Pennetta (Italy) beat Elena Baltacha (Britain) 6-4 6-1 Karin Knapp (Italy) beat Lucie Hradecka (Czech Republic) 6-3 6-4 12-Ana Ivanovic (Serbia) beat Virginie Razzano (France) 7-6(1) 6-0 27-Lucie Safarova (Czech Republic) beat Lauren Davis (U.S.) 6-4 6-0 Lesia Tsurenko (Ukraine) beat Lara Arruabarrena Vecino (Spain) 6-1 6-3