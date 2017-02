June 28 (Gracenote) - Results from the Wimbledon Women's Singles Round 1 matches on Tuesday 27-CoCo Vandeweghe (U.S.) beat Kateryna Bondarenko (Ukraine) 6-2 7-6(3) 13-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Caroline Wozniacki (Denmark) 7-5 6-4 Tara Moore (Britain) beat Alison Van Uytvanck (Belgium) 6-3 6-2 Katerina Siniakova (Czech Republic) beat Pauline Parmentier (France) 6-3 7-5 6-Roberta Vinci (Italy) beat Alison Riske (U.S.) 6-2 5-7 6-3 30-Caroline Garcia (France) beat Cagla Buyukakcay (Turkey) 6-2 6-3 Timea Babos (Hungary) beat Katie Swan (Britain) 6-2 6-3 Elena Vesnina (Russia) beat Tamira Paszek (Austria) 7-5 6-2 Yulia Putintseva (Kazakhstan) beat Marina Melnikova (Russia) 7-5 6-2 1-Serena Williams (U.S.) beat Amra Sadikovic (Switzerland) 6-2 6-4 Daria Gavrilova (Australia) beat Wang Qiang (China) 2-6 6-3 6-4 19-Dominika Cibulkova (Slovakia) beat Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) 7-5 6-3 Duan Yingying (China) beat Kristyna Pliskova (Czech Republic) 6-3 3-6 7-5 Christina McHale (U.S.) beat Daniela Hantuchova (Slovakia) 7-5 6-2