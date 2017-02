June 30 (Gracenote) - Results from the Wimbledon Women's Singles matches on Thursday Round 2 Eugenie Bouchard (Canada) beat 16-Johanna Konta (Britain) 6-3 1-6 6-1 27-CoCo Vandeweghe (U.S.) beat Timea Babos (Hungary) 6-2 6-3 3-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Ana Konjuh (Croatia) 6-2 4-6 9-7 Elena Vesnina (Russia) beat 32-Andrea Petkovic (Germany) 7-5 6-3 19-Dominika Cibulkova (Slovakia) beat Daria Gavrilova (Australia) 6-3 6-2 Marina Erakovic (New Zealand) beat 22-Jelena Jankovic (Serbia) 4-6 7-6(1) 8-6 Jana Cepelova (Slovakia) beat 2-Garbine Muguruza Blanco (Spain) 6-3 6-2 6-Roberta Vinci (Italy) beat Duan Yingying (China) 6-3 7-5 Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) beat 17-Elina Svitolina (Ukraine) 6-2 3-6 6-4 4-Angelique Kerber (Germany) beat Varvara Lepchenko (U.S.) 6-1 6-4 28-Lucie Safarova (Czech Republic) beat Samantha Crawford (U.S.) 6-3 6-4 Julia Boserup (U.S.) beat 7-Belinda Bencic (Switzerland) 6-4 1-0 (Bencic retired) Katerina Siniakova (Czech Republic) beat 30-Caroline Garcia (France) 4-6 6-4 6-1 Carina Witthoeft (Germany) beat Kurumi Nara (Japan) 6-3 6-0 12-Carla Suarez Navarro (Spain) beat Denisa Allertova (Czech Republic) 3-6 6-2 6-1 8-Venus Williams (U.S.) beat Maria Sakkari (Greece) 7-5 4-6 6-3 Alize Cornet (France) beat 20-Sara Errani (Italy) 7-6(4) 7-5 29-Darya Kasatkina (Russia) beat Lara Arruabarrena Vecino (Spain) 7-6(9) 6-3 Misaki Doi (Japan) beat 15-Karolina Pliskova (Czech Republic) 7-6(5) 6-3 5-Simona Halep (Romania) beat Francesca Schiavone (Italy) 6-1 6-1 9-Madison Keys (U.S.) beat Kirsten Flipkens (Belgium) 6-4 4-6 6-3 Sabine Lisicki (Germany) beat 14-Samantha Stosur (Australia) 6-4 6-2 26-Kiki Bertens (Netherlands) beat Mona Barthel (Germany) 6-4 6-4 Anna-Lena Friedsam (Germany) beat Ekaterina Alexandrova (Russia) 6-4 7-6(1) Round 1 24-Barbora Strycova (Czech Republic) beat Anett Kontaveit (Estonia) 4-6 6-4 6-4 Ekaterina Makarova (Russia) beat Johanna Larsson (Sweden) 6-1 4-6 6-1 11-Timea Bacsinszky (Switzerland) beat Luksika Kumkhum (Thailand) 6-4 6-2 Annika Beck (Germany) beat Heather Watson (Britain) 3-6 6-0 12-10 Aliaksandra Sasnovich (Belarus) beat 31-Kristina Mladenovic (France) 6-3 6-3 Monica Niculescu (Romania) beat Aleksandra Krunic (Serbia) 6-1 6-4 Mandy Minella (Luxembourg) beat Anna Tatishvili (U.S.) 7-5 3-0 (Tatishvili retired) 18-Sloane Stephens (U.S.) beat Peng Shuai (China) 7-6(5) 6-2