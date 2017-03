Sept 24 (Infostrada Sports) - Results from the Wuhan Open Women's Singles Round 3 matches on Wednesday 6-Eugenie Bouchard (Canada) beat Alison Riske (U.S.) 6-2 6-3 8-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Casey Dellacqua (Australia) 6-0 6-3 3-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Karolina Pliskova (Czech Republic) 6-3 2-6 6-4 Timea Bacsinszky (Switzerland) beat 4-Maria Sharapova (Russia) 7-6(3) 7-5 7-Angelique Kerber (Germany) beat Barbora Zahlavova Strycova (Czech Republic) 6-1 6-1 Alize Cornet (France) beat Kirsten Flipkens (Belgium) 7-6(4) 1-6 6-3 Elina Svitolina (Ukraine) beat Garbine Muguruza Blanco (Spain) walkover Caroline Garcia (France) beat Coco Vandeweghe (U.S.) 6-3 6-2