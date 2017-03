Sept 28 (Infostrada Sports) - Results from the Wuhan Open Women's Singles matches on Monday Round 2 Barbora Strycova (Czech Republic) beat 2-Maria Sharapova (Russia) 6-7(1) 7-6(4) 1-2 (Sharapova retired) 8-Karolina Pliskova (Czech Republic) beat Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) 7-6(4) 5-7 7-6(5) Round 1 Venus Williams (U.S.) beat 10-Agnieszka Radwanska (Poland) 6-1 7-6(4) Irina Begu (Romania) beat Zarina Diyas (Kazakhstan) 7-6(5) 7-6(5) 11-Belinda Bencic (Switzerland) beat Ajla Tomljanovic (Croatia) 7-5 7-5 Caroline Garcia (France) beat 16-Sara Errani (Italy) 6-7(4) 6-4 6-2 14-Madison Keys (U.S.) beat Magdalena Rybarikova (Slovakia) 6-2 4-6 7-6(4) Camila Giorgi (Italy) beat Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 2-6 6-2 7-5 Jelena Jankovic (Serbia) beat Heather Watson (Britain) 6-3 2-6 6-3 Kristina Mladenovic (France) beat Patricia Tig (Romania) 6-1 6-4 Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia) beat Mariana Duque (Colombia) 6-4 6-4 Sloane Stephens (U.S.) beat Alison Riske (U.S.) 7-6(4) 6-3 Madison Brengle (U.S.) beat Dominika Cibulkova (Slovakia) 6-3 6-4 9-Ana Ivanovic (Serbia) beat Alexandra Dulgheru (Romania) 6-1 6-3 15-Roberta Vinci (Italy) beat Danka Kovinic (Montenegro) 5-7 6-1 6-3