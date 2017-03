Sept 29 (Infostrada Sports) - Results from the Wuhan Open Women's Singles Round 2 matches on Tuesday 1-Simona Halep (Romania) beat Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 6-2 6-1 3-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Daria Gavrilova (Russia) 6-3 4-6 7-5 Venus Williams (U.S.) beat Julia Goerges (Germany) 6-4 6-3 5-Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat Sloane Stephens (U.S.) 6-2 6-0 15-Roberta Vinci (Italy) beat Irina Begu (Romania) 6-4 6-3 Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia) beat 4-Caroline Wozniacki (Denmark) 1-6 6-4 7-6(6) Johanna Konta (Britain) beat Victoria Azarenka (Belarus) 6-4 1-0 (Azarenka retired) CoCo Vandeweghe (U.S.) beat Caroline Garcia (France) 6-3 6-7(4) 7-6(6) 7-Carla Suarez Navarro (Spain) beat Monica Niculescu (Romania) 5-7 6-3 6-4 Camila Giorgi (Italy) beat 11-Belinda Bencic (Switzerland) 6-2 0-0 (Bencic retired) 6-Angelique Kerber (Germany) beat Jelena Jankovic (Serbia) 6-4 2-6 6-2 Kristina Mladenovic (France) beat 14-Madison Keys (U.S.) 7-5 1-6 6-2 12-Elina Svitolina (Ukraine) beat Varvara Lepchenko (U.S.) 6-4 6-2 9-Ana Ivanovic (Serbia) beat Madison Brengle (U.S.) 6-0 6-3