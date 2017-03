Nov 4 (Infostrada Sports) - Results from the Elite Trophy Women's Singles Round Robin matches on Wednesday RESULTS Group B 2-Carla Suarez Navarro (Spain) beat 10-Andrea Petkovic (Germany) 6-0 6-0 Group C 3-Karolina Pliskova (Czech Republic) beat 9-Jelena Jankovic (Serbia) 6-4 3-6 6-2 Group D 4-Roberta Vinci (Italy) beat 11-Svetlana Kuznetsova (Russia) 6-4 6-4 STANDINGS P W L F A Pts Group A 1. Venus Williams 1 1 0 2 1 2 2. Zheng Saisai 0 0 0 0 0 0 3. Madison Keys 1 0 1 1 2 0 Group B 1. Carla Suarez Navarro 1 1 0 2 0 2 2. Elina Svitolina 1 1 0 2 0 2 3. Andrea Petkovic 2 0 2 0 4 0 Group C 1. Karolina Pliskova 1 1 0 2 1 2 2. Jelena Jankovic 2 1 1 3 2 2 3. Sara Errani 1 0 1 0 2 0 Group D 1. Roberta Vinci 1 1 0 2 0 2 2. Caroline Wozniacki 0 0 0 0 0 0 3. Svetlana Kuznetsova 1 0 1 0 2 0