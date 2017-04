UPDATE 7-Tennis-Copa Bogota women's singles round 1 results

April 11 (Gracenote) - Results from the Copa Bogota Women's Singles Round 1 matches on Tuesday 2-Katerina Siniakova (Czech Republic) beat Jil Teichmann (Switzerland) 6-0 6-4 Irina Khromacheva (Russia) beat Emiliana Arango (Colombia) 6-2 6-2 Silvia Soler Espinosa (Spain) beat 8-Maria Sakkari (Greece) 6-3 7-6(6) Sara Sorribes Tormo (Spain) beat Denisa Allertova (Czech Republic) 6-1 7-6(4) 1-Kiki Bertens (Netherlands) beat Nina Stojanovic (Serbia) 6-4 6-1