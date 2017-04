UPDATE 1-Tennis-Biel/Bienne Open women's singles semifinal results

April 15 (Gracenote) - Results from the Biel/Bienne Open Women's Singles Semifinal matches on Saturday Marketa Vondrousova (Czech Republic) beat 1-Barbora Strycova (Czech Republic) 7-6(3) 6-2 Anett Kontaveit (Estonia) beat Aliaksandra Sasnovich (Belarus) 6-4 4-6 7-5