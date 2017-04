UPDATE 1-Tennis-Copa Bogota women's singles semifinal results

April 14 (Gracenote) - Results from the Copa Bogota Women's Singles Semifinal matches on Friday Francesca Schiavone (Italy) beat 3-Johanna Larsson (Sweden) 7-5 6-4 4-Lara Arruabarrena Vecino (Spain) beat Sara Sorribes Tormo (Spain) 6-2 4-6 6-4