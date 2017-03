FRANKFURT The European Central Bank said on Wednesday the following 128 banks would be included in the upcoming asset-quality review of the common currency bloc's top banks.

AUSTRIA

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG

Erste Group Bank AG

Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG

Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG

Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG

Oesterreichische Volksbanken-AG with credit institutions affiliated according to Article 10 of the CRR

BELGIUM

AXA Bank Europe SA

Belfius Banque SA

Dexia NV

Investar (Holding of Argenta Bank- en Verzekeringsgroep)

KBC Group NV

The Bank of New York Mellon SA

CYPRUS

Bank of Cyprus Public Company Ltd

Co-operative Central Bank Ltd

Hellenic Bank Public Company Ltd

Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd

GERMANY

Aareal Bank AG

Bayerische Landesbank

Commerzbank AG

DekaBank Deutsche Girozentrale

Deutsche Apotheker- und Aerztebank eG

Deutsche Bank AG

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

HASPA Finanzholding

HSH Nordbank AG

Hypo Real Estate Holding AG

IKB Deutsche Industriebank AG

KfW IPEX-Bank GmbH

Landesbank Baden-Wuerttemberg

Landesbank Berlin Holding AG

Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale

Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg-Foerderbank

Landwirtschaftliche Rentenbank

Muenchener Hypothekenbank eG

Norddeutsche Landesbank-Girozentrale

NRW.Bank

SEB AG

Volkswagen Financial Services AG

WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank

Wuestenrot & Wuerttembergische AG (W&W AG) (Holding of Wuestenrot Bank AG Pfandbriefbank and Wüstenrot Bausparkasse AG)

ESTONIA

AS DNB Bank

AS SEB Pank

Swedbank AS

SPAIN

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Banco de Sabadell, S.A.

Banco Financiero y de Ahorros, S.A.

Banco Mare Nostrum, S.A.

Banco Popular Espanol, S.A.

Banco Santander, S.A.

Bankinter, S.A.

Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza, Aragon y Rioja

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona

Caja Espana de Inversiones, Salamanca y Soria, CAMP

Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

Catalunya Banc, S.A.

Kutxabank, S.A.

Liberbank, S.A.

MPCA Ronda, Cadiz, Almeria, Malaga, Antequera y Jaen

NCG Banco, S.A.

FINLAND

Danske Bank Oyj

Nordea Bank Finland Abp

OP-Pohjola Group

FRANCE

Banque Centrale de Compensation (LCH Clearnet)

Banque PSA Finance

BNP Paribas

C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat

Groupe BPCE

Groupe Credit Agricole

Groupe Credit Mutuel

HSBC France

La Banque Postale

BPI France (Banque Publique d'Investissement)

RCI Banque

Societe de Financement Local

Societe Generale

GREECE

Alpha Bank, S.A.

Eurobank Ergasias, S.A.

National Bank of Greece, S.A.

Piraeus Bank, S.A.

IRELAND

Allied Irish Banks plc

Merrill Lynch International Bank Limited

Permanent tsb plc.

The Governor and Company of the Bank of Ireland

Ulster Bank Ireland Limited

ITALY

Banca Carige S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa

Banca Popolare Dell'Emilia Romagna - Societa Cooperativa

Banca Popolare Di Milano - Societa Cooperativa A Responsabilita Limitata

Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni

Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni

Banco Popolare - Societa Cooperativa

Credito Emiliano S.p.A.

Iccrea Holding S.p.A

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni

Veneto Banca S.C.P.A.

LUXEMBOURG

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg

Clearstream Banking S.A.

Precision Capital S.A. (Holding of Banque Internationale à Luxembourg and KBL European Private Bankers S.A.)

RBC Investor Services Bank S.A.

State Street Bank Luxembourg S.A.

UBS (Luxembourg) S.A.

LATVIA

ABLV Bank, AS

AS SEB banka

Swedbank

MALTA

Bank of Valletta plc

HSBC Bank Malta plc

NETHERLANDS

ABN AMRO Bank N.V.

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.

ING Bank N.V.

Nederlandse Waterschapsbank N.V.

The Royal Bank of Scotland N.V.

SNS Bank N.V.

PORTUGAL

Banco BPI, SA

Banco Comercial Portugues, SA

Caixa Geral de Depositos, SA

Espirito Santo Financial Group, SA

SLOVENIA

Nova Kreditna Banka Maribor d.d.

Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Cases in which one or several of the three most significant credit institutions in a participating Member State are subsidiaries of banking groups already included in the sample:

SLOVAKIA

Slovenska sporitelna, a.s.

Vseobecna uverova banka, a.s.

Tatra banka, a.s.

MALTA

Deutsche Bank (Malta) Ltd

(Reporting by Sakari Suoninen)