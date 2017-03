BUENOS AIRES Since August 1, 2012, Argentina have played 21 matches, won 12, drawn 7 and lost 2, with a goal tally of 41-18: 2012Aug 15 F Germany Frankfurt W 3-1 Khedira(og),

Messi, Di

Maria

Sep 7 WCQ Paraguay Cordoba W 3-1 Di Maria,

Higuain, Messi

Sep 11 WCQ Peru Lima D 1-1 Higuain

Sep 19 F Brazil Goiania L 1-2 Martinez

Oct 12 WCQ Uruguay Mendoza W 3-0 Messi 2,

Aguero

Oct 16 WCQ Chile Santiago W 2-1 Messi, Higuain

Nov 14 F Saudi Arabia Riyadh D 0-0

Nov 21 F Brazil Buenos Aires W 2-1 Scocco 2(1p)

2013

Feb 6 F Sweden Stockholm W 3-2 Lustig(og),

Aguero,

Higuain

Mar 22 WCQ Venezuela Buenos Aires W 3-0 Higuain 2,

Messi(p)

Mar 26 WCQ Bolivia La Paz D 1-1 Banega

Jun 7 WCQ Colombia Buenos Aires D 0-0

Jun 11 WCQ Ecuador Quito D 1-1 Aguero(p)

Jun 14 F Guatemala Guatemala City W 4-0 Messi 3,

Fernandez

Aug 14 F Italy Rome W 2-1 Higuain,

Banega

Sep 10 WCQ Paraguay Asuncion W 5-2 Messi 2 (2p)

Aguero, Di

Maria,

Rodriguez

Oct 11 WCQ Peru Buenos Aires W 3-1 Lavezzi 2,

Palacio

Oct 15 WCQ Uruguay Montevideo L 2-3 Rodriguez 2

Nov 15 F Ecuador New Jersey D 0-0

Nov 18 F Bosnia St Louis W 2-0 Aguero 2

2014

Mar 5 F Romania Bucharest D 0-0

Key: F - friendly; WCQ - World Cup qualifier

