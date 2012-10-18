Oct 18 UnitedHealth Group Inc on
Wednesday sold $2.5 billion of senior notes in four parts, said
IFR, a Thomson Reuters service.
Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, J.P. Morgan,
Morgan Stanley, UBS and Wells Fargo were the joint bookrunning
managers for the sale.
BORROWER: UNITEDHEALTH GROUP
TRANCHE 1
AMT $625 MLN COUPON 0.85 PCT MATURITY 10/15/2015
TYPE SR NTS ISS PRICE 99.977 FIRST PAY 04/15/2013
MOODY'S A3 YIELD 0.858 PCT SETTLEMENT 10/22/2012
S&P SINGLE-A SPREAD 45 BPS PAY FREQ SEMI-ANNUAL
FITCH A-MINUS MORE THAN TREAS MAKE-WHOLE CALL 10 BPS
TRANCHE 2
AMT $625 MLN COUPON 1.4 PCT MATURITY 10/15/2017
TYPE SR NTS ISS PRICE 99.88 FIRST PAY 04/15/2013
MOODY'S A3 YIELD 1.425 PCT SETTLEMENT 10/22/2012
S&P SINGLE-A SPREAD 65 BPS PAY FREQ SEMI-ANNUAL
FITCH A-MINUS MORE THAN TREAS MAKE-WHOLE CALL 10 BPS
TRANCHE 3
AMT $625 MLN COUPON 2.75 PCT MATURITY 10/15/2023
TYPE SR NTS ISS PRICE 99.842 FIRST PAY 02/15/2013
MOODY'S A3 YIELD 2.768 PCT SETTLEMENT 10/22/2012
S&P SINGLE-A SPREAD 95 BPS PAY FREQ SEMI-ANNUAL
FITCH A-MINUS MORE THAN TREAS MAKE-WHOLE CALL 15 BPS
TRANCHE 4
AMT $625 MLN COUPON 3.95 PCT MATURITY 10/15/2042
TYPE SR NTS ISS PRICE 97.73 FIRST PAY 04/15/2013
MOODY'S A3 YIELD 4.082 PCT SETTLEMENT 10/22/2012
S&P SINGLE-A SPREAD 110 BPS PAY FREQ SEMI-ANNUAL
FITCH A-MINUS MORE THAN TREAS MAKE-WHOLE CALL 20 BPS