VENEZUELA'S INFORMATION MINISTER SAYS SUPREME COURT HAS REVOKED CONTROVERSIAL MEASURES ANNULLING OPPOSITION-LED CONGRESS
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U.S. CRUDE OIL TURNS NEGATIVE AFTER EIA DATA, RALLIED $1 EARLIER
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FRANKFURT, April 1 German prosecutors expect the first rulings this year in legal cases resulting from the Volkswagen emissions scandal, Automobilwoche magazine reported on Saturday.