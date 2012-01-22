Scoring summary from Sunday's AFC Championship between the New England Patriots and Baltimore Ravens. The Patriots won 23-20.
1st quarter
5:49 Stephen Gostkowski 29-yard field goal. NE 3 BAL 0
2nd quarter
14:21 Billy Cundiff 20-yard field goal. NE 3 BAL 3
10:35 BenJarvus Green-Ellis 7-yard run (Stephen Gostkowski kick is good). NE 10 BAL 3
6:03 Dennis Pitta 6-yard pass from Joe Flacco (Billy Cundiff kick is good). NE 10 BAL 10
3:00 Stephen Gostkowski 35-yard field goal. NE 13 BAL 10
3rd quarter
9:06 Stephen Gostkowski 24-yard Field Goal. NE 16 BAL 10
3:38 Torrey Smith 29-yard pass from Joe Flacco (Billy Cundiff kick is good). NE 16 BAL 17
3:50 Billy Cundiff 39-yard Field Goal. NE 16 BAL 20
4th quarter
11:29 Tom Brady 1-yard run (Stephen Gostkowski kick is good). NE 23 BAL 20
(Compiled by Julian Linden; Editing by Frank Pingue)