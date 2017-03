LONDON Since August 1, 2012, Ghana have played 23 matches, won 13, drawn 4 and lost 6, with a goal tally of 43-23:

2012Aug 15 F China Guangzhou D 1-1 Boakye-Yiadom

Sep 8 CANQ Malawi Accra W 2-0 Atsu, AnnanSep 11 F Liberia Monrovia L 0-2Oct 13 CANQ Malawi Lilongwe W 1-0 AcquahNov 14 F Cape Verde Lisbon W 1-0 Wakaso 2013Jan 10 F Egypt Abu Dhabi W 3-0 Agyemang-Badu

Boakye-Yiadom,

GyanJan 13 F Tunisia Abu Dhabi W 4-2 Boye, Wakaso (p),

Gyan, AdomahJan 20 CAN DR Congo Pt Elizabeth D 2-2 Agyemang Badu,

AsamoahJan 24 CAN Mali Pt Elizabeth W 1-0 Wakaso (p)Jan 28 CAN Niger Pt Elizabeth W 3-0 Gyan, Atsu, BoyeFeb 2 CAN Cape Verde Pt Elizabeth W 2-0 Wakaso 2 (1p)Feb 6 CAN Burkina Faso Nelspruit D 1-1 Wakaso (p)Feb 9 CAN Mali Pt Elizabeth L 1-3 AsamoahMar 24 WCQ Sudan Kumasi W 4-0 Gyan, Wakaso

Waris, Agyemang-

BaduJun 7 WCQ Sudan Khartoum W 3-1 Gyan 2, MuntariJun 16 WCQ Lesotho Maseru W 2-0 Boye, GyanAug 14 F Turkey Istanbul D 2-2 Gyan 2Aug 30 F Libya Tunis L 0-1Sep 6 WCQ Zambia Kumasi W 2-1 Waris, AsamoahSep 10 F Japan Yokohama L 1-3 AcheampongOct 15 WCQ Egypt Kumasi W 6-1 Gyan 2, Gomaa og,

Waris, Muntari

(p), AtsuNov 19 WCQ Egypt Cairo L 1-2 Boateng 2014Mar 5 F Montenegro Podgorica L 0-1Note: FIFA recognised matches in the African Nations Championship but Ghana’s team was restricted to home-based players only, making it ineligible to be considered a full international.

Key: CAN - African Nations Cup finals; CANQ - African Nations Cup qualifier; F - friendly; WCQ - World Cup qualifier.

(Compiled bu Mark Gleeson, editing by Mike Collett)