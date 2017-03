MOSCOW Since August 1, 2012, Russia have played 19 matches, won 11, drawn 6 and lost 2, with a goal tally of 33-12.

2012

Aug 15 F Ivory Coast Moscow D 1-1 Dzagoev

Sep 7 WCQ Northern Ireland Moscow W 2-0 Faizulin, Shirokov(pen)

Sep 11 WCQ Israel Tel Aviv W 4-0 Kerzhakov 2, Kokorin, Faizulin

Oct 12 WCQ Portugal Moscow W 1-0 Kerzhakov

Oct 16 WCQ Azerbaijan Moscow W 1-0 Shirokov(pen)

Nov 14 F United States Krasnodar D 2-2 Smolov, Shirokov(pen)

2013

Feb 6 F Iceland Marbella W 2-0 Shirokov,Shatov

Mar 25 F Brazil London D 1-1 Faizulin

Jun 7 WCQ Portugal Lisbon L 0-1

Aug 14 WCQ Northern Ireland Belfast L 0-1

Sep 6 WCQ Luxembourg Kazan W 4-1 Kokorin 2, Kerzhakov, Samedov

Sep 10 WCQ Israel St. Petersburg W 3-1 Berezutskiy, Kokorin, Glushakov

Oct 11 WCQ Luxembourg Luxembourg W 4-0 Samedov, Faizulin, Glushakov, Kerzhakov

Oct 15 WCQ Azerbaijan Baku D 1-1 Shirokov

Nov 15 F Serbia Dubai D 1-1 Samedov

Nov 19 F South Korea Dubai W 2-1 Smolov, Tarasov

2014

Mar 5 F Armenia Krasnodar W 2-0 Kokorin, Kombarov(pen)May 26 F Slovakia St Petersburg W 1-0 Kerzhakov

May 31 F Norway Oslo D 1-1 Shatov

