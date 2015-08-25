GIGABA SAYS NOT WALKING INTO TREASURY WITH PRECONCEIVED GROWTH PLANS, WILL FOLLOW WHAT WAS TABLED IN FEBRUARY BUDGET
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U.S. STOCK INDEX FUTURES REBOUND, S&P E-MINI FUTURES UP 2 PCT EVEN AS CHINA, OTHER ASIAN MARKETS DECLINE FURTHER
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GIGABA SAYS REVENUE AUTHORITY HEAD ENJOYS HIS FULL CONFIDENCE