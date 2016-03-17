BORUSSIA DORTMUND CONFIRM DEFENDER MARC BARTRA INJURED AND IN HOSPITAL AFTER BUS EXPLOSION
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US$10 MILLION WAS FOR LEGITIMATE LEGACY PROGRAMME AND GOVERNMENT APPROVED - SA SPORTS MINISTER
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April 11 (Gracenote) - Results and standings from the Swedish championship matches on Tuesday Tuesday, April 11 Malmo 2 GIF Sundsvall 0 Standings P W D L F A Pts 1 IFK Gothenburg 2 1 1 0 3 1 4 1 Malmo 2 1 1 0 3 1 4 ------------------------- 3 Orebro 2 1 1 0 4 3 4 ------------------------- 4 Halmstad 2 1 1 0 3 2 4 ------------------------- 5 AIK Stockholm 2 1 1 0 2 1 4 6 Elfsborg Boras