May 24 U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
FILES CIVIL INSIDER TRADING CASE AGAINST DAVID BLASZCZAK, JORDAN
FOGEL, THEODORE HUBER, CHRISTOPHER WORRALL IN CONNECTION WITH
HEALTHCARE POLICY LEAKS -- COURT PAPERS
SEC CHARGES WERE FILED AFTER CRIMINAL CHARGES WERE UNVEILED
AGAINST THE FOUR DEFENDANTS, AS WELL AS A FIFTH DEFENDANT,
ROBERT OLAN
SEC SAYS WORRALL, A SENIOR STAFF MEMBER AT CENTERS FOR MEDICARE
& MEDICAID SERVICES, ILLEGALLY TIPPED HIS FRIEND BLASZCZAK, A
"POLITICAL INTELLIGENCE" INDUSTRY CONSULTANT, ABOUT HIS AGENCY'S
POLICY DELIBERATIONS AND DECISIONS
SEC SAYS BLASZCZAK TIPPED HUBER AND FOGEL, WHO WERE ANALYSTS AT
AN INVESTMENT ADVISOR THAT WAS ALSO A CLIENT, WHO MADE TRADES IN
HEALTHCARE COMPANIES THAT WOULD BE AFFECTED BY THE AGENCY'S
DECISIONS
SEC SAYS FOGEL AND HUBER MADE THE TRADES ON BEHALF OF VARIOUS
HEDGE FUNDS, YIELDING MORE THAN $3.9 MLN ILLEGAL PROFIT
SEC SAYS THE INVESTMENT ADVISOR PAID BLASZCZAK'S FIRMS AT LEAST
$193,000 FOR THE TIPS
Sec says the trades involved at least three cms announcements
and four companies' securities, including davita, elekta
, fresenius and varian
SEC CHARGES, LIKE THE U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE'S CRIMINAL
CHARGES, WERE FILED IN MANHATTAN FEDERAL COURT