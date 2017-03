Jan 21 WDM Capital SA :

* Said on Tuesday that it bought 999,999 shares of Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (Everest TFI SA) from SIG Limited for 20.59 million zlotys ($5.5 million)

* 999,999 shares represent a 90.5 pct stake in Everest TFI SA

* SIG Limited via its unit Arkadia SA, is a controlling shareholder of WDM Capital SA Source text for Eikon:

