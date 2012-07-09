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United Kingdom

Hamas summer camp

Monday, July 09, 2012

Palestinian children take part in a summer camp organized by Hamas movement at Shati refugee camp in Gaza City, July 9, 2012. REUTERS/Suhaib Salem

Monday, July 09, 2012

Palestinian children take part in a summer camp organized by Hamas movement at Shati refugee camp in Gaza City, July 9, 2012. REUTERS/Suhaib Salem

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1 / 10
Monday, July 09, 2012

Palestinian children take part in a summer camp organized by Hamas movement at Shati refugee camp in Gaza City, July 9, 2012. REUTERS/Suhaib Salem

Monday, July 09, 2012

Palestinian children take part in a summer camp organized by Hamas movement at Shati refugee camp in Gaza City, July 9, 2012. REUTERS/Suhaib Salem

Close
2 / 10
Monday, July 09, 2012

Palestinian children take part in a summer camp organized by Hamas movement at Shati refugee camp in Gaza City, July 9, 2012. REUTERS/Suhaib Salem

Monday, July 09, 2012

Palestinian children take part in a summer camp organized by Hamas movement at Shati refugee camp in Gaza City, July 9, 2012. REUTERS/Suhaib Salem

Close
3 / 10
Monday, July 09, 2012

A trainer puts sand inside the mouth of a Palestinian child during training in a summer camp organized by Hamas movement at Shati refugee camp in Gaza City, July 9, 2012. REUTERS/Suhaib Salem

Monday, July 09, 2012

A trainer puts sand inside the mouth of a Palestinian child during training in a summer camp organized by Hamas movement at Shati refugee camp in Gaza City, July 9, 2012. REUTERS/Suhaib Salem

Close
4 / 10
Monday, July 09, 2012

Palestinian children take part in a summer camp organized by Hamas movement at Shati refugee camp in Gaza City, July 9, 2012. REUTERS/Suhaib Salem

Monday, July 09, 2012

Palestinian children take part in a summer camp organized by Hamas movement at Shati refugee camp in Gaza City, July 9, 2012. REUTERS/Suhaib Salem

Close
5 / 10
Monday, July 09, 2012

Palestinian children take part in a summer camp organized by Hamas movement at Shati refugee camp in Gaza City, July 9, 2012. REUTERS/Suhaib Salem

Monday, July 09, 2012

Palestinian children take part in a summer camp organized by Hamas movement at Shati refugee camp in Gaza City, July 9, 2012. REUTERS/Suhaib Salem

Close
6 / 10
Monday, July 09, 2012

Palestinian children prepare themselves during a summer camp organized by Hamas movement at Shati refugee camp in Gaza City, July 9, 2012. REUTERS/Suhaib Salem

Monday, July 09, 2012

Palestinian children prepare themselves during a summer camp organized by Hamas movement at Shati refugee camp in Gaza City, July 9, 2012. REUTERS/Suhaib Salem

Close
7 / 10
Monday, July 09, 2012

Palestinian children take part in a summer camp organized by Hamas movement at Shati refugee camp in Gaza City, July 9, 2012. REUTERS/Suhaib Salem

Monday, July 09, 2012

Palestinian children take part in a summer camp organized by Hamas movement at Shati refugee camp in Gaza City, July 9, 2012. REUTERS/Suhaib Salem

Close
8 / 10
Monday, July 09, 2012

Palestinian children take part in a summer camp organized by Hamas movement at Shati refugee camp in Gaza City, July 9, 2012. REUTERS/Suhaib Salem

Monday, July 09, 2012

Palestinian children take part in a summer camp organized by Hamas movement at Shati refugee camp in Gaza City, July 9, 2012. REUTERS/Suhaib Salem

Close
9 / 10
Monday, July 09, 2012

Palestinian children take part in a summer camp organized by Hamas movement at Shati refugee camp in Gaza City, July 9, 2012. REUTERS/Suhaib Salem

Monday, July 09, 2012

Palestinian children take part in a summer camp organized by Hamas movement at Shati refugee camp in Gaza City, July 9, 2012. REUTERS/Suhaib Salem

Close
10 / 10

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