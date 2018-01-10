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Китай собрался прекратить майнинг биткоинов -- WSJ
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#Asian Currency News
January 10, 2018 / 2:32 PM / Updated a day ago

Китай собрался прекратить майнинг биткоинов -- WSJ

Reuters Staff

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10 янв (Рейтер) - Китайские власти распорядились прекратить майнинг биткоинов, ужесточив ограничения, которые уже привели к закрытию биржи для торговли криптовалютой, сообщила on.wsj.com/2CZp86p газета Wall Street Journal в среду.

В последние годы Китай набрал популярность в качестве площадки торговли криптовалютами на фоне притока инвесторов и спекулянтов на биржи страны, которые позволяют осуществлять торги бесплатно, что обеспечивает рост спроса.

Однако это вынудило местных регуляторов ввести жесткие ограничения в отношении сектора криптовалют, чтобы избежать финансовых рисков, поскольку потребители проявляют активный интерес к рисковому и спекулятивному рынку, который показал беспрецедентный рост в текущем году.

В сентябре китайская биржа криптовалют BTCChina сообщила, что останавливает все торговые операции.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:

Текст Ксении Орловой. Редактор Дмитрий Антонов

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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