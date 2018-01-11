A SPOKESMAN FOR UK PM THERESA MAY SAYS BRITAIN'S FINANCE MINISTER EMPHASISED THE NEED TO MAKE THE INTERESTS OF CONSUMERS AND TAXPAYERS CENTRAL TO THE FUTURE REGULATORY RELATIONSHIP BETWEEN THE UK AND EU AT MEETING WITH FINANCIERS
A SPOKESMAN FOR UK PM THERESA MAY SAYS BRITAIN'S FINANCE MINISTER EMPHASISED THE NEED TO MAKE THE INTERESTS OF CONSUMERS AND TAXPAYERS CENTRAL TO THE FUTURE REGULATORY RELATIONSHIP BETWEEN THE UK AND EU AT MEETING WITH FINANCIERS
Reuters Staff
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A SPOKESMAN FOR UK PM THERESA MAY SAYS BRITAIN‘S FINANCE MINISTER EMPHASISED THE NEED TO MAKE THE INTERESTS OF CONSUMERS AND TAXPAYERS CENTRAL TO THE FUTURE REGULATORY RELATIONSHIP BETWEEN THE UK AND EU AT MEETING WITH FINANCIERS