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A SPOKESMAN FOR UK PM THERESA MAY SAYS BRITAIN'S FINANCE MINISTER EMPHASISED THE NEED TO MAKE THE INTERESTS OF CONSUMERS AND TAXPAYERS CENTRAL TO THE FUTURE REGULATORY RELATIONSHIP BETWEEN THE UK AND EU AT MEETING WITH FINANCIERS
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#Banking and Financial News
January 11, 2018 / 6:22 PM / a day ago

A SPOKESMAN FOR UK PM THERESA MAY SAYS BRITAIN'S FINANCE MINISTER EMPHASISED THE NEED TO MAKE THE INTERESTS OF CONSUMERS AND TAXPAYERS CENTRAL TO THE FUTURE REGULATORY RELATIONSHIP BETWEEN THE UK AND EU AT MEETING WITH FINANCIERS

Reuters Staff

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A SPOKESMAN FOR UK PM THERESA MAY SAYS BRITAIN‘S FINANCE MINISTER EMPHASISED THE NEED TO MAKE THE INTERESTS OF CONSUMERS AND TAXPAYERS CENTRAL TO THE FUTURE REGULATORY RELATIONSHIP BETWEEN THE UK AND EU AT MEETING WITH FINANCIERS

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