UPDATE 3-Alpine Skiing-World Cup Levi women's slalom results

Nov 11 (Gracenote) - Results from the World Cup Levi Women's Slalom after run 2 on Saturday Run 1 Run 2 Overall 1. Petra Vlhova (Slovakia) 55.87 54.11 1:49.98 2. Mikaela Shiffrin (U.S.) 55.66 54.42 1:50.08 3. Wendy Holdener (Switzerland) 56.86 54.47 1:51.33 4. Frida Hansdotter (Sweden) 56.39 55.76 1:52.15 5. Melanie Meillard (Switzerland) 57.61 54.95 1:52.56 6. Lena Duerr (Germany) 57.23 55.53 1:52.76 7. Anna Swenn-Larsson (Sweden) 57.48 55.68 1:53.16 8. Stephanie Brunner (Austria) 58.38 54.80 1:53.18 9. Ana Bucik (Slovenia) 57.46 55.78 1:53.24 10. Marie-Michele Gagnon (Canada) 57.41 56.05 1:53.46 11. Michaela Kirchgasser (Austria) 58.09 55.41 1:53.50 12. Katharina Huber (Austria) 58.02 55.53 1:53.55 13. Mina Fuerst Holtmann (Norway) 58.68 55.05 1:53.73 14. Emelie Wikstroem (Sweden) 57.32 56.44 1:53.76 15. Michelle Gisin (Switzerland) 58.36 55.57 1:53.93 16. Denise Feierabend (Switzerland) 58.86 55.08 1:53.94 17. Marusa Ferk (Slovenia) 57.89 56.07 1:53.96 17. Maren Skjold (Norway) 58.25 55.71 1:53.96 17. Laurence St-Germain (Canada) 58.31 55.65 1:53.96 20. Maren Wiesler (Germany) 57.94 56.03 1:53.97 21. Resi Stiegler (U.S.) 58.67 55.46 1:54.13 22. Manuela Moelgg (Italy) 58.72 55.49 1:54.21 23. Katharina Gallhuber (Austria) 58.57 55.68 1:54.25 24. Carmen Thalmann (Austria) 58.50 55.87 1:54.37 25. Estelle Alphand (Sweden) 58.31 56.08 1:54.39 26. Nastasia Noens (France) 58.41 56.06 1:54.47 27. Erin Mielzynski (Canada) 58.45 56.06 1:54.51 28. Chiara Costazza (Italy) 58.41 56.12 1:54.53 29. Martina Dubovska (Czech Republic) 58.15 56.46 1:54.61 . Nina Haver-Loseth (Norway) 57.03 DNF DNF