Alpine Skiing-World Cup women's standings

Nov 25 (Gracenote) - Standings from the World Cup Women's on Saturday Giant Slalom Points 1. Viktoria Rebensburg (Germany) 200 2. Mikaela Shiffrin (U.S.) 125 3. Manuela Molgg (Italy) 120 3=. Tessa Worley (France) 120 5. Stephanie Brunner (Austria) 100 6. Ragnhild Mowinckel (Norway) 60 7. Wendy Holdener (Switzerland) 52 8. Frida Hansdotter (Sweden) 46 9. Federica Brignone (Italy) 45 10. Tina Robnik (Slovenia) 44 11. Bernadette Schild (Austria) 42 12. Petra Vlhova (Slovakia) 41 13. Elisabeth Kappaurer (Austria) 38 14. Kristin Lysdahl (Norway) 32 14=. Ana Drev (Slovenia) 32 16. Irene Curtoni (Italy) 31 17. Sara Hector (Sweden) 29 17=. Melanie Meillard (Switzerland) 29 19. Taina Barioz (France) 26 20. Ricarda Haaser (Austria) 24 Overall Points 1. Mikaela Shiffrin (U.S.) 205 2. Viktoria Rebensburg (Germany) 200 3. Petra Vlhova (Slovakia) 141 4. Stephanie Brunner (Austria) 132 5. Manuela Molgg (Italy) 129 6. Tessa Worley (France) 120 7. Wendy Holdener (Switzerland) 112 8. Frida Hansdotter (Sweden) 96 9. Melanie Meillard (Switzerland) 74 10. Ragnhild Mowinckel (Norway) 60 11. Federica Brignone (Italy) 45 12. Tina Robnik (Slovenia) 44 13. Bernadette Schild (Austria) 42 14. Marie-Michele Gagnon (Canada) 40 14=. Lena Durr (Germany) 40 16. Elisabeth Kappaurer (Austria) 38 17. Anna Swenn-Larsson (Sweden) 36 18. Mina Furst Holtmann (Norway) 34 19. Ana Drev (Slovenia) 32 19=. Kristin Lysdahl (Norway) 32