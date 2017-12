Alpine Skiing-World Cup women's standings

Dec 19 (Gracenote) - Standings from the World Cup Women's on Tuesday Giant Slalom Points 1. Mikaela Shiffrin (U.S.) 225 2. Viktoria Rebensburg (Germany) 218 3. Tessa Worley (France) 200 4. Manuela Molgg (Italy) 180 5. Stephanie Brunner (Austria) 113 6. Ragnhild Mowinckel (Norway) 110 7. Wendy Holdener (Switzerland) 81 8. Melanie Meillard (Switzerland) 69 9. Nina Haver-Loseth (Norway) 59 10. Ana Drev (Slovenia) 56 11. Marta Bassino (Italy) 54 12. Tina Robnik (Slovenia) 53 12=. Sara Hector (Sweden) 53 14. Frida Hansdotter (Sweden) 51 15. Elisabeth Kappaurer (Austria) 48 16. Federica Brignone (Italy) 45 17. Petra Vlhova (Slovakia) 44 18. Irene Curtoni (Italy) 43 19. Bernadette Schild (Austria) 42 20. Ricarda Haaser (Austria) 40 Overall Points 1. Mikaela Shiffrin (U.S.) 621 2. Viktoria Rebensburg (Germany) 430 3. Tina Weirather (Liechtenstein) 374 4. Michelle Gisin (Switzerland) 303 5. Tessa Worley (France) 286 6. Ragnhild Mowinckel (Norway) 283 7. Sofia Goggia (Italy) 269 8. Lara Gut (Switzerland) 238 9. Petra Vlhova (Slovakia) 224 10. Cornelia Hutter (Austria) 220 11. Manuela Molgg (Italy) 189 12. Anna Veith (Austria) 187 13. Nicole Schmidhofer (Austria) 184 14. Stephanie Brunner (Austria) 179 15. Jasmine Flury (Switzerland) 170 16. Wendy Holdener (Switzerland) 153 17. Johanna Schnarf (Italy) 148 18. Federica Brignone (Italy) 146 18=. Frida Hansdotter (Sweden) 146 20. Lindsey Vonn (U.S.) 129