Athletics-World championships women's triple jump qualification results

Aug 5 (Gracenote) - Results from the World championships Women's Triple Jump Qualification on Saturday Group A 1. Yulimar Rojas (Venezuela) 14.52 Q 2. Susana Costa (Portugal) 14.35 Q 3. Kimberly Williams (Jamaica) 14.14 Q 4. Anna Jagaciak (Poland) 14.09 Q 5. Neele Eckhardt (Germany) 14.07 Q 6. Kristiina Maekelae (Finland) 13.92 7. Gabriela Petrova (Bulgaria) 13.90 8. Jeanine Assani Issouf (France) 13.87 9. Paraskevi Papahristou (Greece) 13.75 10. Tania da Silva (Brazil) 13.74 11. Liadagmis Povea (Cuba) 13.55 12. Fatima Diame (Spain) 13.36 13. Mariya Ovchinnikova (Kazakhstan) 13.18 Group B 1. Olga Rypakova (Kazakhstan) 14.57 Q 2. Patricia Mamona (Portugal) 14.29 Q 3. Kristin Gierisch (Germany) 14.25 Q 4. Shanieka Ricketts (Jamaica) 14.21 Q 5. Caterine Ibargueen (Colombia) 14.21 Q 6. Hanna Knyazyeva-Minenko (Israel) 14.17 Q 7. Ana Peleteiro (Spain) 14.07 Q 8. Tori Franklin (U.S.) 14.03 9. Elena Panturoiu (Romania) 14.02 10. Dovile Dzindzaletaite (Lithuania) 13.97 11. Thea Lafond (Dominica) 13.82 12. Nadia Eke (Ghana) 13.54 13. Tamara Myers (Bahamas) 13.41