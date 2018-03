TABLE- Top 20 vehicles sold in U.S. in February

March 1 (Reuters) - The following are the 20 top-selling vehicles in the U.S. in February as reported by the automakers and ranked by total units. Top 20 selling vehicles in the U.S. in February: RANK VEHICLE Feb-18 Feb-17 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 68,243 65,956 +3.5 2 Chevy Silverado-C/K P/U 42,282 50,504 -16.3 3 Nissan Rogue 38,119 33,149 +15.0 4 Ram P/U 33,299 39,046 -14.7 5 Toyota Camry 30,865 27,498 +12.2 6 Toyota RAV4 29,867 26,351 +13.3 7 Honda CR-V 25,852 31,898 -19.0 8 Honda Civic 25,816 27,039 -4.5 9 Toyota Corolla 25,021 27,161 -7.9 10 Chevrolet Equinox 24,053 22,464 +7.1 11 Ford Escape 21,033 27,637 -23.9 12 Honda Accord 19,753 23,455 -15.8 13 Nissan Altima 19,703 26,543 -25.8 14 Ford Explorer 18,106 19,145 -5.4 15 Jeep Grand Cherokee 17,468 18,925 -7.7 16 Nissan Sentra 17,148 16,010 +7.1 17 Toyota Tacoma 16,817 14,256 +18.0 18 Ford Fusion 16,721 16,512 +1.3 19 Dodge Caravan 16,443 13,682 +20.2 20 Toyota Highlander 15,960 15,928 +0.2 Top 20 Selling Vehicles in the U.S. Through February: RANK VEHICLE YTD 2018 YTD 2017 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 127,180 123,951 +2.6 2 Chevy Silverado-C/K P/U 82,998 86,057 -3.6 3 Nissan Rogue 74,303 61,909 +20.0 4 Ram P/U 62,657 72,815 -14.0 5 Toyota RAV4 56,522 48,506 +16.5 6 Toyota Camry 55,503 47,811 +16.1 7 Chevrolet Equinox 50,458 40,038 +26.0 8 Honda CR-V 50,178 61,185 -18.0 9 Honda Civic 49,565 50,134 -1.1 10 Toyota Corolla 46,428 48,728 -4.7 11 Ford Escape 39,980 48,225 -17.1 12 Nissan Altima 39,888 45,474 -12.3 13 Honda Accord 37,430 42,991 -12.9 14 Nissan Sentra 34,879 29,454 +18.4 15 Jeep Grand Cherokee 33,832 36,226 -6.6 16 Toyota Tacoma 33,529 26,766 +25.3 17 Ford Explorer 33,111 34,439 -3.9 18 Toyota Highlander 31,444 28,584 +10.0 19 Hyundai Elantra 29,741 29,139 +2.1 20 Jeep Wrangler 27,675 24,975 +10.8 (Compiled by Bengaluru Newsroom)