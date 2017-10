TABLE- Top 20 vehicles sold in U.S. in September

Oct 3 (Reuters) - The following are the 20 top-selling vehicles in the U.S. in September as reported by the automakers and ranked by total units. Top 20 selling vehicles in the U.S. in September RANK VEHICLE Sep-17 Sep-16 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 82,302 67,809 +21.4 2 Chevy Silverado-C/K P/U 55,236 45,380 +21.7 3 Ram P/U 47,142 47,792 -1.4 4 Toyota RAV4 42,395 29,438 +44.0 5 Nissan Rogue 38,969 26,459 +47.3 6 Honda Civic 35,452 28,184 +25.8 7 Toyota Camry 34,732 30,707 +13.1 8 Toyota Corolla 32,769 32,274 +1.5 9 Honda CR-V 30,956 31,884 -2.9 10 Honda Accord 29,789 27,204 +9.5 11 Chevrolet Equinox 27,512 15,261 +80.3 12 Ford Escape 25,575 25,065 +2.0 13 Chevrolet Malibu 23,989 21,521 +11.5 14 Jeep Grand Cherokee 22,270 18,507 +20.3 15 Ford Fusion 21,253 20,570 +3.3 16 Toyota Highlander 20,359 14,937 +36.3 17 Nissan Sentra 19,128 13,670 +39.9 18 Ford Explorer 18,898 16,667 +13.4 19 GMC Sierra P/U 18,106 18,068 +0.2 20 Toyota Tacoma 18,058 15,723 +14.9 Top 20 Selling Vehicles in the U.S. Through September RANK VEHICLE YTD 2017 YTD 2016 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 658,636 595,656 +10.6 2 Chevy Silverado-C/K P/U 418,590 425,556 -1.6 3 Ram P/U 374,901 361,086 +3.8 4 Toyota RAV4 312,230 260,395 +19.9 5 Nissan Rogue 296,927 241,619 +22.9 6 Honda Civic 284,380 283,783 +0.2 7 Toyota Camry 282,507 297,455 -5.0 8 Honda CR-V 280,933 263,493 +6.6 9 Toyota Corolla 265,273 289,004 -8.2 10 Honda Accord 250,802 258,619 -3.0 11 Ford Escape 233,878 234,764 -0.4 12 Chevrolet Equinox 212,735 173,736 +22.4 13 Nissan Altima 199,861 242,321 -17.5 14 Jeep Grand Cherokee 181,245 153,926 +17.7 15 Ford Explorer 174,247 163,913 +6.3 16 Nissan Sentra 165,711 169,476 -2.2 17 Ford Fusion 159,742 210,462 -24.1 18 Toyota Highlander 158,196 127,045 +24.5 19 GMC Sierra P/U 154,476 164,440 -6.1 20 Jeep Wrangler 150,142 148,627 +1.0 (Compiled by Bengaluru Newsroom)