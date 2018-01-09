FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-21St Century Oncology Receives Court Approval Of Plan Of Reorganization
Sections
Featured
The challenge of turning Korean thaw into longer-term detente
North Korea
The challenge of turning Korean thaw into longer-term detente
Myanmar prosecutor seeks charges against Reuters reporters
Myanmar
Myanmar prosecutor seeks charges against Reuters reporters
Inside the growing backlash against China
Commentary
Inside the growing backlash against China
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Bankruptcy News
January 9, 2018 / 7:31 PM / a day ago

BRIEF-21St Century Oncology Receives Court Approval Of Plan Of Reorganization

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - 21St Century Oncology Inc:

* 21ST CENTURY ONCOLOGY INC - EXPECTS TO COMPLETE FINANCIAL RESTRUCTURING PROCESS AND EMERGE FROM CHAPTER 11 WITHIN NEXT COUPLE OF WEEKS

* 21ST CENTURY ONCOLOGY INC - PLAN OF REORGANIZATION EXPECTED TO REDUCE LONG-TERM DEBT BY MORE THAN $500 MILLION

* 21ST CENTURY ONCOLOGY RECEIVES COURT APPROVAL OF PLAN OF REORGANIZATION

* 21ST CENTURY ONCOLOGY - UPON EMERGENCE FROM BANKRUPTCY, MAJORITY OWNERS OF REORGANIZED CO WILL PROVIDE FRESH CAPITAL TO COMPANY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.