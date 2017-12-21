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BRIEF-3I Infrastructure Says Completed 376 Mln Euros Refinancing Of ESVAGT​
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#Financials
December 21, 2017 / 10:50 AM / 5 days ago

BRIEF-3I Infrastructure Says Completed 376 Mln Euros Refinancing Of ESVAGT​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - 3I Infrastructure Plc:

* ‍ANNOUNCE THAT IT HAS COMPLETED A EUR 376 MILLION REFINANCING OF ESVAGT​

* ‍REFINANCING COMPRISES BANK AND INSTITUTIONAL TRANCHES WITH SPREAD OF MATURITIES OF UP TO 10 YEARS, AS WELL AS ASSOCIATED CAPEX AND REVOLVING CREDIT FACILITIES​

* 3I INFRASTRUCTURE AND ITS ESVAGT CO-SHAREHOLDER, AMP CAPITAL, HAVE ALSO EACH INVESTED DKK 175M FURTHER EQUITY (C. GBP 21M EQUIVALENT) INTO BUSINESS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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