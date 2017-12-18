FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-A8 New Media Group Says Yunhai Qingtian Enters Equity Transfer Agreement
Sections
Featured
UK business insolvency risk rises as Brexit approaches
Economy
UK business insolvency risk rises as Brexit approaches
Shocked Gatlin sacks coach after doping claim
sport
Shocked Gatlin sacks coach after doping claim
Pictures of the year
Pictures
Pictures of the year
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
December 18, 2017 / 3:05 PM / a day ago

BRIEF-A8 New Media Group Says Yunhai Qingtian Enters Equity Transfer Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) - A8 New Media Group Ltd:

* A8 NEW MEDIA -YUNHAI QINGTIAN ENTERS EQUITY TRANSFER AGREEMENT WITH VENDOR A TO ACQUIRE 1.9% OF LANLANLANLAN FILM & TELEVISION MEDIA FOR RMB10.3 MILLION

* A8 NEW MEDIA GROUP - UNIT‍ ENTERS EQUITY TRANSFER AGREEMENT II WITH VENDOR B TO BUY 1.71% OF LANLANLANLAN FILM & TELEVISION MEDIA​ FOR RMB9.2 MILLION

* A8 NEW MEDIA GROUP - YUNHAI QINGTIAN ENTERED INTO AGREEMENT WITH ZHEJIANG HUZHOU HAINA NETWORK TECHNOLOGY TO BUY 1.39% STAKE IN TARGET FOR RMB7.5 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.