BRIEF-Abbvie Announces Positive Topline Results From Phase 3 Study Evaluating Investigational Elagolix In Women With Uterine Fibroids

Feb 21 (Reuters) - Abbvie Inc:
* ABBVIE ANNOUNCES POSITIVE TOPLINE RESULTS FROM PHASE 3 STUDY EVALUATING INVESTIGATIONAL ELAGOLIX IN WOMEN WITH UTERINE FIBROIDS
* PHASE 3 ELARIS UF-I STUDY (M12-815) OF ELAGOLIX MET ITS PRIMARY ENDPOINT
* RESULTS DEMONSTRATED ELAGOLIX, IN COMBINATION WITH LOW-DOSE ADD-BACK THERAPY, REDUCED HEAVY MENSTRUAL BLEEDING COMPARED TO PLACEBO
* PHASE 3 ELARIS UF-I STUDY ALSO MET ALL RANKED SECONDARY ENDPOINTS (P<0.001) AT MONTH SIX Source text for Eikon: Further company coverage: