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January 10, 2018 / 5:27 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Abbvie Looking To Return Additional Cash To Shareholders

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 10 (Reuters) - Abbvie Inc:

* ABBVIE CEO SAYS ANTICIPATES REDUCTION IN TAX RATE AS RESULT OF US TAX REFORM

* ABBVIE CEO PLANS TO MAKE SIGNIFICANT INVESTMENT IN US IN COMING YEARS WITH ACCESS TO OVERSEAS CASH

* ABBVIE CEO SAYS PLANS TO ADVANCE NEUROSCIENCE PIPELINE TO CONTRIBUTE TO SALES GROWTH IN COMING DECADE

* ABBVIE CEO SAYS RISANKIZUMAB FOR PSORIASIS AND RELATED INDICATIONS CAN BE $5 BILLION DRUG BY 2025

* ABBVIE CEO SAYS UPADACITINIB IMMUNOLOGY DRUG CAN REACH $6.5 BILLION SALES BY 2025 WITH SIX INDICATIONS

* ABBVIE SAYS EXPECTS TO MOVE AT LEAST 10 DRUGS FOR SOLID TUMOR CANCERS TO CLINICAL TRIALS IN NEXT 12 MONTHS

* ABBVIE CEO SAYS WILL LOOK FOR WAYS TO RETURN ADDITIONAL CASH TO SHAREHOLDERS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Bill Berkrot)

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