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January 8, 2018 / 4:00 PM / Updated a day ago

BRIEF-Aberdeen Standard European To Acquire Flörsheim Logistics Park

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Aberdeen Standard European Logistics Income Plc:

* ABERDEEN STANDARD EUROPEAN LOGISTICS - ‍EXCHANGED CONTRACTS TO ACQUIRE FLÖRSHEIM LOGISTICS PARK, FRANKFURT FOR NET VALUE OF EUR 20.1 MILLION

* ‍ACQUIRING FLÖRSHEIM LOGISTICS PARK FROM SEGRO ZEHNTE GRUNDBESITZ GMBH​

* ABERDEEN STANDARD EUROPEAN LOGISTICS - ‍ACQUISITION WILL BE FUNDED FROM EXISTING CASH, WITH DEAL CLOSING EXPECTED TOWARDS END OF JAN2018​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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