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November 20, 2017 / 7:19 AM / in a day

BRIEF-Abivax enrolls first ulcerative colitis patient in ABX464 trial

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 20 (Reuters) - ABIVAX SA

* ABIVAX ENROLLS FIRST ULCERATIVE COLITIS PATIENT IN NEW ABX464 PROOF-OF-CONCEPT CLINICAL TRIAL

* ‍PHASE 2A TRIAL TRIGGERS EXPANSION OF ABX464 TO INFLAMMATORY INDICATIONS​

* ‍LONG TERM PROTOCOL FOR OPEN-LABEL FOLLOW-UP STUDY PLANNED​

* ‍REGULATORY AUTHORIZATIONS RECEIVED IN BELGIUM, HUNGARY AND FRANCE​

* ‍TOP-LINE DATA ARE EXPECTED TO BE REPORTED IN SECOND HALF OF 2018​

* ‍FIRST PATIENT WAS ENROLLED THIS WEEK AT UNIVERSITY HOSPITALS LEUVEN, BELGIUM​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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