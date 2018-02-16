BRIEF-Ablynx Announces Option Exercise By Sanofi To License Two Additional Target Combinations​

Feb 16 (Reuters) - ABLYNX NV:
* ABLYNX ANNOUNCES OPTION EXERCISE BY SANOFI FOR TWO ADDITIONAL MULTI-SPECIFIC NANOBODY PRODUCT CANDIDATES
* SANOFI HAS EXERCISED ITS OPTION TO LICENSE TWO ADDITIONAL TARGET COMBINATIONS
* OPTION AS PART OF RESEARCH COLLABORATION SIGNED IN JULY 2017
* SANOFI GAINS EXCLUSIVE GLOBAL RIGHTS TO TWO ADDITIONAL MULTI-SPECIFIC NANOBODIES AGAINST SELECTED TARGETS
* IN RETURN SANOFI WILL PAY ABLYNX EXERCISE FEES TOTALLING EUR 13 MILLION PLUS ADDITIONAL RESEARCH FUNDING
* ABLYNX HAS ALREADY RECEIVED AN UPFRONT PAYMENT TOTALLING EUR 23 MILLION
* RECEIVED AN UPFRONT PAYMENT IS TOGETHER WITH RESEARCH FUNDING UNDER THIS COLLABORATION
* SANOFI WILL BE RESPONSIBLE FOR DEVELOPMENT, MANUFACTURING AND COMMERCIALISATION OF ANY PRODUCTS RESULTING FROM THIS AGREEMENT
* ABLYNX WILL BE ELIGIBLE TO RECEIVE DEVELOPMENT, REGULATORY AND COMMERCIAL MILESTONE PAYMENTS OF UP TO EUR 2.4 BILLION PLUS TIERED ROYALTIES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)