BRIEF-ABM Industries Q4 Loss Per Share $0.06

Dec 13 (Reuters) - ABM Industries Inc:
* ABM INDUSTRIES ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.37 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q4 REVENUE $1.5 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $1.49 BILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.49 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES FY 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $1.70 TO $1.80 FROM CONTINUING OPERATIONS
* SEES FY 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE $1.33 TO $1.43 FROM CONTINUING OPERATIONS
* COMPANY ALSO ANNOUNCED THAT BOARD OF DIRECTORS APPROVED A 3.0% INCREASE FOR QUARTERLY CASH DIVIDEND TO $0.175 PER COMMON SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: