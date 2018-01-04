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BRIEF-Abzena Selects Sartorius Stedim Biotech To Equip Sites In San Diego And Bristol
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January 4, 2018 / 7:22 AM / a day ago

BRIEF-Abzena Selects Sartorius Stedim Biotech To Equip Sites In San Diego And Bristol

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA:

* ABZENA SELECTS SARTORIUS STEDIM BIOTECH TO EQUIP US BASED DVLPT AND MANUFACTURING SITES IN SAN DIEGO AND BRISTOL

* TO EQUIP ABZENA INTEGRATED CDMO FACILITIES IN BRISTOL AND SAN DIEGO

* EQUIP SAN DIEGO PROCESS DVLPT LAB WITH AMBR250, ENABLING FAST SCALE UP TO 500L INITIALLY AND LATER TO 2000L SCALE SINGLE-USE BIOREACTOR

* WILL PROVIDE BOTH FACILITIES WITH END-TO-END PROCESS SOLUTIONS IN SINGLE-USE (SU) FORMAT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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