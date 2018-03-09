FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
North Korea
The Trump Effect
Russia
Detained in Myanmar
Technology
Sport
Commentary
Consumer Products & Retail News
March 9, 2018 / 6:55 AM / in a day

BRIEF-Accell Group NV FY Net Turnover EUR 1.07 Billion

Reuters Staff

1 Min Read

March 9 (Reuters) - Accell Group Nv:

* FY NET TURNOVER EUR 1.07 BILLION VERSUS EUR 1.05 BILLION YEAR AGO

* FY NET INCOME EUR 10.5 MILLION VERSUS EUR 32.3 MILLION YEAR AGO

* FY OPERATING RESULT EUR 38.0 MILLION VERSUS EUR 60.4 MILLION YEAR AGO

* ANTICIPATES REALISATION OF € 60 MILLION TO € 80 MILLION IN STRUCTURAL SAVINGS ON AN ANNUAL BASIS BY 2022

* TO PROPOSE A DIVIDEND OF EUR 0.50 PER SHARE FOR 2017

* EXPECTS AN INCREASE IN GROUP TURNOVER AND A HIGHER UNDERLYING OPERATING RESULT FOR 2018

* HIELKE SYBESMA (CFO) DECIDED TO LEAVE THE CO AS OF 1 MAY 2018 AND WILL STEP DOWN FROM THE BOARD OF DIRECTORS AS OF 25 APRIL Source text: bit.ly/2Ie2i9W Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.