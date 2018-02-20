BRIEF-Achieve Announces Prelim Data From Cytisine Phase I/II Clinical Study

Feb 20 (Reuters) - Achieve Life Sciences Inc:
* ACHIEVE ANNOUNCES PRELIMINARY DATA FROM CYTISINE PHASE I/II MULTI-DOSE, PHARMACOKINETIC AND PHARMACODYNAMICS (PK/PD) CLINICAL STUDY
* ACHIEVE LIFE SCIENCES INC - CYTISINE WAS WELL-TOLERATED AND REPORTED ADVERSE EVENTS WERE MOSTLY MILD AND SHORT-LIVED IN STUDY
* ACHIEVE LIFE SCIENCES - SUBJECTS WHO DID NOT ACHIEVE ABSTINENCE HAD “SIGNIFICANT REDUCTION” IN NUMBER OF DAILY CIGARETTES SMOKED BY END OF TREATMENT
* ACHIEVE LIFE SCIENCES INC - NO ADVERSE EVENTS WERE SEVERE, SERIOUS, OR LED TO WITHDRAWAL FROM STUDY
* ACHIEVE LIFE SCIENCES INC - EXPECTS TO INITIATE CYTISINE PHASE 3 DEVELOPMENT PROGRAM IN MID-2018 REQUIRED FOR FDA APPROVAL OF CYTISINE IN U.S. Source text for Eikon: Further company coverage: