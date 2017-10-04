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BRIEF-ACHIEVE LIFE SCIENCES COMMENCES ADVANCEMENT OF CYTISINE CLINICAL DEVELOPMENT PROGRAM
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October 4, 2017 / 9:36 AM / 15 days ago

BRIEF-ACHIEVE LIFE SCIENCES COMMENCES ADVANCEMENT OF CYTISINE CLINICAL DEVELOPMENT PROGRAM

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 4 (Reuters) - Achieve Life Sciences Inc:

* ACHIEVE LIFE SCIENCES INC - ANNOUNCES COMMENCEMENT OF A MULTI-DOSE STUDY TO EVALUATE BOTH PK AND PD CHARACTERISTICS OF CYTISINE

* ACHIEVE LIFE SCIENCES INC - ‍MULTI-DOSE PK/PD STUDY EXPECTED TO BE COMPLETED BY END OF YEAR, WITH DATA EXPECTED BY FIRST-QUARTER OF 2018​

* ACHIEVE LIFE SCIENCES-‍DATA ANALYSIS ONGOING,RESULTS EXPECTED BY END OF YEAR IN STUDY FOR EVALUATING EFFECT OF FOOD ON BIOAVAILABILITY OF 3MG CYTISINE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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