FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Achillion Announces ACH-4471 Granted Orphan Drug Designation For The Treatment Of C3 Glomerulopathy
Sections
Featured
Central banks, trade and bubbles threaten the status quo
analysis
Central banks, trade and bubbles threaten the status quo
Brace for a general election next year - Corbyn
uk
Brace for a general election next year - Corbyn
Chocolate makers innovate to entice health-conscious consumers
lifestyle
Chocolate makers innovate to entice health-conscious consumers
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News - Americas
December 18, 2017 / 11:50 AM / a day ago

BRIEF-Achillion Announces ACH-4471 Granted Orphan Drug Designation For The Treatment Of C3 Glomerulopathy

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) - Achillion Pharmaceuticals Inc:

* ACHILLION ANNOUNCES ACH-4471 GRANTED ORPHAN DRUG DESIGNATION FOR THE TREATMENT OF C3 GLOMERULOPATHY (C3G) AND THE INITIATION OF A PHASE 1 EXTENDED-RELEASE BIOAVAILABILITY STUDY

* ACHILLION PHARMACEUTICALS INC - INITIATED BIOAVAILABILITY STUDY EVALUATING EXTENDED-RELEASE FORMULATIONS OF ACH-4471 IN HEALTHY VOLUNTEERS

* ACHILLION PHARMACEUTICALS INC - INITIATION OF BIOAVAILABILITY STUDY OF EXTENDED RELEASE FORMULATIONS OF ACH-4471 IN HEALTHY VOLUNTEERS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.